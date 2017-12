Mélenchon assimile Valls à "l'extrême droite" quand il parle des Musulmans

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé jeudi que Manuel Valls était d'"extrême droite" quand l'ancien Premier ministre parle d'"un problème avec les Musulmans".

"Les Musulmans font l'objet en tant que religion d'un montré du doigt permanent dont l'origine était le Front national", a déclaré le député des Bouches-du-Rhône sur le plateau de l'Émission politique de France 2. "Et puis on a vu se rallier des gens (qu') on ne s'attendait absolument pas (à) trouver dans cette armée, des gens comme Valls", a-t-il poursuivi au cours d'un débat avec Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo.

Ce dernier s'est étonné: "mais Valls n'est pas d'extrême droite!". "Ah bon?", a répondu M. Mélenchon, "mais quand il dit qu'il y a un problème avec les Musulmans, si ce n'est pas d'extrême droite, ça veut dire quoi être d'extrême droite?".

