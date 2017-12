Europe 1 ferme son site politique "Le Lab"

Le Lab est mort, vive le Lab. Europe 1 va fermer son site "Le Lab", qui traitait l'actualité politique de façon décalée depuis 2011, a indiqué la radio mercredi.

"Ce n'est pas un abandon, mais une reconfiguration", a indiqué à l'AFP Olivier Lendresse, le nouveau directeur numérique d'Europe 1, confirmant des informations du site Mind. "Europe 1 doit s'appuyer sur une identité plus forte, plus revendiquée. Le ton d'Europe 1 évolue pour qu'il se différencie encore plus", a-t-il souligné.

Le site employait quatre salariés, qui seront redéployés sur la radio, et deux pigistes. La radio du groupe Lagardère, dont l'audience est en berne depuis plusieurs mois et qui a refondé complètement sa grille à la rentrée, devrait dévoiler début janvier de nouveaux projets de développement numérique, selon sa direction. Elle voudrait développer à terme des podcast natifs (diffusés d'abord sur le web), de nouveaux formats vidéos taillés pour les réseaux sociaux et des formats interactifs adaptés aux assistants vocaux, selon Olivier Lendresse.

La décision a suscité une certaine incompréhension au sein de la radio. La Société des rédacteurs d'Europe 1 a exprimé sur Twitter sa "vive inquiétude" après "l'annonce brutale de la fermeture du Lab, et a exprimé "tout son soutien aux six journalistes dont l'avenir est incertain". Les journalistes ont rendez-vous jeudi avec la direction.