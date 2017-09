Marine Le Pen et sa nièce Marion ont enterré la hache de guerre

Si Marine Le Pen et Florian Philippot semblent "au bord de la rupture", affirme Le Parisien, la président du Front National a enterré la hache de guerre avec sa nièce Marion Maréchal Le Pen. Selon Europe 1, celle qui a quitté la politique après le second tour de l'élection présidentielle a déménagé à Saint Cloud pour vivre non loin de sa tante.

Ainsi, elle prépare sa reconversion en suivant "des formations en anglais et en comptabilité-gestion dans le but d'intégrer une entreprise parisienne comme cadre supérieure". Elle pourrait obtenir des missions à l'étranger via ce nouveau poste, mais rien n'est encore acté, précise Europe 1. Les relations avec sa tante, après plusieurs mois de piques lancées par médias interposées, se sont apaisées.

"Les deux femmes n’en parle plus ensemble 'et ça facilite les relations'", a confié un proche à Europe 1. Avec Jean-Marie Le Pen, les relations sont semblent-elles plus difficiles. "Elle fait en sorte de ne plus le croiser alors qu’elle se rend souvent à Montretout, dans le domaine familial", explique le site de la radio.