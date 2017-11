EN VIDEO - Macron hué et sifflé par une partie des maires à son arrivée au Congrès

Il lui a notamment reproché "une avalanche de décisions défavorables aux collectivités locales prises depuis l'été", "sans concertation". Pour lui, "l'autonomie fiscale n'existera plus" avec "des contrats léonins imposés pour contrôler a priori nos budgets", une "réduction imposée du nombre de fonctionnaires" locaux ou encore "la suppression brutale d'emplois aidés".

Les maires sont "sacrifiés" et "la décentralisation est en danger", a conclu M. Laignel sous une ovation.

"Tout ceci est inacceptable et j'espère que le président de la République reviendra sur ses dispositions", a-t-il dit. François Baroin, réélu président de l'AMF, a dénoncé pour sa part des contrats "léonins", "obligatoires et assortis de sanctions" pour l'encadrement des dépenses des collectivités locales.