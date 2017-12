Macron et le pape François désignés à égalité "personnalités de l'année"

Emmanuel Macron et le pape François ont été désignés à égalité "personnalités de l'année 2017" par un Français sur trois, selon un sondage Ifop pour Paris Match publié mercredi 27 décembre. Parmi un choix imposé de huit personnalités, pour désigner "l'homme ou la femme de l'année", 33% des personnes interrogées ont opté pour le chef de l'Etat français et pour le pape. Ils devancent de loin Angela Merkel, troisième avec 11%, Donald Trump et Theresa May à 6%.

L'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République constitue aussi l'événement qui a le plus marqué en 2017 les Français interrogés. Parmi neuf propositions, 23% l'ont cité comme l'événement le plus marquant et 42% comme l'un des deux les plus marquants de l'année. La guerre contre Daech en Irak et en Syrie, les ouragans aux Antilles et la mort de Johnny Hallyday arrivent à égalité en deuxième position (15% les ont cités en premier).

En revanche, si l'élection d'Emmanuel Macron constitue une "bonne nouvelle" pour 53% des personnes interrogées, elle n'arrive qu'à l'avant-dernière place des douze événements proposés. En tête du classement : les avancées de la médecine avec la première greffe d'un visage (94%), les défaites militaires de Daech (86%) ou encore le dixième titre de champion du monde de judo de Teddy Riner (83%) sont plébiscités.