Macron délivre son ordonnance pour le système de santé "des 50 années à venir"

Dans la même veine, M. Macron a confirmé souhaiter que "dès 2019, 400 postes supplémentaires de médecins généralistes à exercice partagé ville-hopital puissent être financés et envoyés dans les territoires prioritaires" pour lutter contre les déserts médicaux.

Concrètement, les services d'urgence doivent progressivement être réservés aux "urgences vitales", a avancé le président, en reconnaissant dans les récents dysfonctionnements du Samu qui ont conduit notamment à la mort d'une jeune femme, la responsabilité d'une mauvaise organisation et non des professionnels de santé.



Surtout, la carte hospitalière va être rebattue. "Certaines activités devront fermer", a prévenu M. Macron, en détaillant la réorganisation de l'offre hospitalière en trois catégories.

Un "label" d'hôpital de proximité sera créé, notamment à la faveur des fermetures, pour 500 à 600 établissements qui accueilleront médecine générale, polyvalente, gériatrique et soins de suite, avec des plateaux techniques de biologie, d'imagerie ou de télémédecine.



Les blocs chirurgicaux et les maternités seront regroupés dans les plus gros établissements pour leur assurer une activité plus importante, gage de sécurité pour les patients.

Mais le gouvernement lorgne aussi le gisement d'économies des actes "inutiles", favorisés par la très décriée "tarification à l'activité" (T2A).



Dès 2019, de nouveaux financements seront mis en oeuvre pour des maladies chroniques comme le diabète et l'insuffisance rénale, obligeant hôpitaux et professionnels de santé libéraux à se coordonner et à partager une rémunération forfaitaire.

Le député UDI Philippe Vigier, rapporteur de la commission d'enquête sur l'accès aux soins, a salué la suppression du numerus clausus mais estimé dans un communiqué que ce plan "souffre de vraies insuffisances et ne permettra pas d'apporter une réponse à la hauteur des drames que vivent les territoires en matière d'accès aux soins".