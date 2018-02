Le fils de Nicolas Sarkozy prend position pour la législation des drogues

Il y a quelques mois, Louis Sarkozy, films de l'ancien président Nicolas Sarkozy, s'était illustré de par ses éditoriaux acerbes sur le média Washington Examiner, connu pour ses opinions conservatrices.

Et cette semaine, le jeune homme âgé de 20 ans qui poursuit ses études aux Etats-Unis, a de nouveau frappé. Dans une nouvelle tribune, Louis Sarkozy explique pourquoi l'ensemble des drogues devraient être légalisées, comparant l'époque actuelle à celle de la "Prohibition" américaine des années 1920. "Au lieu d'acheter à des entreprises privées et réglementées par le secteur public, les citoyens ont été forcés d'en acheter auprès de criminels et de trafiquants. À leur tour, ils ont financé les cartels criminels du marché noir au lieu de l'économie" soumet-il.

De plus, l'éditorialiste fustige les dépenses engendrées par la lutte contre les trafics de drogue qui "n'arrête en aucune manière le commerce de la drogue dans le monde". En lieu et place du système actuel, le jeune homme propose de ne punir que les comportements à risques liés aux prises de stupéfiants.

Comme le signale Le Progrès, sa mère, Cecilia Attias, ainsi que l'ancienne présidente de Medef, Laurence Parisot, ont montré leur approbation quant à ces propositions sur les réseaux sociaux.

>> A LIRE AUSSI - Les surprenants éditoriaux conservateurs de Louis Sarkozy dans un média américain