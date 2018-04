L'ancien ministre François Rebsamen annonce être atteint d'un cancer

"J'ai toujours refusé d'exposer ma vie privée. Je le fais aujourd'hui par souci de transparence et devoir de vérité, envers mes équipes, municipale et métropolitaine, et envers les Dijonnaises et Dijonnais", a-t-il ajouté, précisant qu'"à compter de ce jour, (il) ne (s)'exprimerai(t) plus sur (sa) santé".

Elu maire de Dijon pour la première fois en 2001, François Rebsamen, un fidèle de François Hollande, avait été ministre du Travail entre 2014 et 2015 avant de retrouver la tête de la capitale de Bourgogne-Franche-Comté.