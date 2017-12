Laïcité: Morano dénonce "une instrumentalisation" par "l'islam" contre "nos racines chrétiennes"

La députée européenne LR Nadine Morano a dénoncé lundi "l'instrumentalisation" de la laïcité par "l'islam" afin de "combattre" les racines chrétiennes de la France.

"Quand j'étais petite, on faisait le sapin de Noël à l'école, quand mes enfants étaient petits on faisait les oeufs de Pâques à l'école (...) , il y a même la prime de Noël et là tout le monde est content quand il s'agit de toucher la prime de Noël", a dit Mme Morano sur LCI. "Bizarrement, on attaque notre culture en se servant de la laïcité, et notre culture, c'est que la France est un pays aux racines chrétiennes, que ça ne changera jamais", a-t-elle ajouté.

Pour l'ancienne ministre chargée de l'Apprentissage, "c'est en 1989 qu'ont commencé les problèmes avec la laïcité, notamment avec la question du voile à l'école".