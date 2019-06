La Tunisie réclame 30 millions d'euros et des excuses à la France

Instituée en 2013, l'IVD a examiné plus de 60 000 dossiers déposés et effectué près de 50 000 auditions pour recenser toutes les violations des droits de l'Homme qui ont pu se dérouler en Tunisie. Et l'une de ces plaintes concerne directement l'État français et des crimes supposément perpétrés après l'indépendance tunisienne. Sihem Ben Sedrine, la présidente de l'Instance, explique ainsi que "les premières violations commises par l'État français à travers ses parachutistes et son aviation, c'est en juillet 1956". La Tunisie était alors indépendante depuis le 20 mars de la même année. "Ils ont pilonné tout le sud et ont tué des centaines de tunisiens. Et le grand massacre, c'est celui de Bizerte. Ils ont tué un peu moins de 5000 personnes. Environ 300 militaires, mais tous les autres étaient des civils".

La France avait conservé la base de Bizerte jusqu'en 1963, créant ainsi de nombreuses tensions entre Charles de Gaulle et Habib Bourguiba, les présidents français et tunisiens. En juillet 1961, des manifestations se transforment en véritables batailles, les militaires français étant même accusés d'avoir utilisé du napalm, chose n'ayant jamais pu être démontrée. Le bilan officiel de l'époque évoque entre 24 et 27 morts et une centaine de blessés chez les soldats français, et de 630 à 632 morts et 1500 blessés. Des chiffres contestés par le rapport de l'IVD.