La technique infaillible de Manuel Valls pour ne pas être reconnu dans la rue

Comme les stars, Manuel Valls réussit lui aussi à se promener incognito dans les rues de Paris. Invité au micro d'Anne Roumanoff sur Europe 1, l'ex-Premier ministre détaille comment il parvient à tromper le quidam.

"Quand j'ai pas envie de parler, je mets ma casquette, je prends un bouquin, mes lunettes de soleil…", indique l'homme politique, avant de préciser que cette technique n'est pas si infaillible que cela: "on finit par me reconnaître, c'est ça qui est embêtant. Malgré la casquette, les lunettes de soleil et la barbe, il y a quand même des gens qui vous reconnaissent".

C'est alors que Manuel Valls sort son arme secrète: "Ça m'est arrivé [de dire "ce n'est pas moi"]. J'ai dit 'je suis Benoît Hamon'."