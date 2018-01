La "crise d’hystérie" de Marine Le Pen avant le débat de l'entre-deux tours

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances de la contre-performance de Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux tours qui l'opposait à Emmanuel Macron dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017. Si la stratégie mise en place par ses plus proches collaborateurs n'a pas fonctionné et que les ennuis de santé dont à été victime l'avocate ont joué un rôle majeur, un nouveau livre, Le Tsunami, écrit par les journalistes Jean-Baptiste Marteau et Neila Latrous en dévoile un peu plus sur l’organisation désastreuse de cette journée du 3 mai 2017.

Ce jour-là, le mot d'ordre du côté du FN était clair: silence radio dans les médias. Et pourtant, comme le révèle un cadre de du FN aux deux journalistes: "La candidate a pété un plomb en voyant tout le monde parler sur les chaînes d'infos."

Comme le signale Les Inrocks, ce grain de sable dans les rouages de la communication du parti frontiste a eu le don de faire plonger Marine Le Pen dans une véritable "crise d'hystérie". "Elle est littéralement en train de hurler à quelques mètres du portable de Florian Philippot (…) Elle dénonce pèle-mêle: (...) les 'conneries' qu’elle entend en boucle depuis ce matin, le fait qu’elle doive tout gérer elle-même (…) Marine Le Pen ne fait pas que stresser à quelques heures du débat. Elle est littéralement en panique."

D'autant plus que l'organisation du débat s'est avérée être plutôt chaotique. En effet, la candidate n'a reçu ses fiches qu'à la mi-journée, un délai bien trop serré... "Elle arrive le jour même à quelques heures du débat et elle ne sait pas ce qu'elle va raconter. Elle ne connaît pas son projet."

Au final, le débat a largement été remporté par Emmanuel Macron selon les observateurs politiques.

>> A LIRE AUSSI - Débat de l'entre-deux-tours: les drôles de conseils prodigués à Marine Le Pen

>> A LIRE AUSSI - EN VIDEO - Le jour du débat, "Marine Le Pen a eu un petit pépin physique", confirme Louis Aliot