La question du jour:Pauvreté en France: êtes-vous pessimiste pour l'avenir de vos enfants?

Selon un sondage réalisé fin juin 2017, 37% des Français déclarent avoir connu "une situation de pauvreté", et 20% estiment en avoir été proche. Seuls 43% des Français disent ne jamais avoir connu la pauvreté, alors qu'ils étaient 45% en 2016 et 48% en 2015. Le Secours populaire pointe un contexte de précarisation de la société où un peu plus du tiers des sondés déclarent que leurs revenus leur permettent juste de boucler leur budget, et où 19% vivent à découvert.

De plus, les vacances et la culture restent les postes de dépenses les plus problématiques. Près d'un Français sur deux reconnaît avoir du mal à partir en vacances au moins une fois par an, 43% à accéder à des biens ou des activités culturelles. Viennent ensuite la santé et le logement. 39% des Français affirment avoir des difficultés à régler certains actes médicaux mal remboursés par la sécurité sociale; un peu plus d'un tiers à payer leur loyer, leur emprunt immobilier ou les charges de leur logement.

Les Français se montrent également pessimistes pour l'avenir. Pour 84% d'entre eux, les risques que leurs enfants connaissent une situation de pauvreté sont plus élevés que pour leur propre génération.



Et vous, êtes-vous pessimiste pour l'avenir de vos enfants?