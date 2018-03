La question du jour - Trouvez-vous cohérente la politique d'Anne Hidalgo?

La maire de la capitale ne séduit plus. Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, une majorité de Parisien (58%) se disent mécontents d'Anne Hidalgo. 26% sont "plutôt mécontents" et 32% "très mécontents" de l'édile PS, soit dix points de plus qu'un sondage du 31 mars et 1er avril 2016.