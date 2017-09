La question du jour - Qui incarne le mieux l'opposition à l'Assemblée nationale?

Marine Le Pen est assez discrète depuis sa défaite à la présidentielle et son élection à l'Assemblée nationale. Contestée au sein même du FN, le climat s'est en effet détérioré pour elle: elle apparaît supplantée par Jean-Luc Mélenchon comme tête d'affiche de l'opposition au chef de l'Etat.

La présidente du FN a fait son discours de rentrée ce samedi, et s'en est prise violemment à Emmanuel Macron ("la France nomade") et plus encore à Jean-Luc Mélenchon ("les islamo-trotskistes"), présentant son parti comme "l'exacte antithèse du macronisme" et "le seul en mesure d'incarner la grande alternance" dans une France à la situation selon elle catastrophique, notamment du fait de l'immigration.

