La question du jour - Pensez-vous qu'Agnès Buzyn a raison de dire que la sécurité sociale "n'est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde"?

C'est une mise au point qui fait grincer des dents. Invitée mardi matin par l'Association des journalistes de l'information sociale (Ajis), la ministre de la Santé est revenue sur la promesse présidentielle d'Emmanuel Macron qui veut 100% de prise en charge en optique, dentaire et prothèse auditive à l'horizon 2022. "Le but est de se mettre d'accord sur un panier de soins nécessaires, et que tout le monde puisse y avoir accès", a-t-elle expliqué.

Mais Agnès Buzyn a quelque peu débordé en évoquant les remboursements sur les lunettes, comme le rapporte Le Figaro, en précisant: "On n'est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde ou des verres antireflet qui filtrent la lumière bleue". En clair, la ministre de la Santé veut signifier que les soins de base seront bien pris en charge, mais que toutes les dépenses effectuées chez l'opticien ne seront pas intégralement remboursées.

Histoire d'éviter d'éventuels abus. "Mon premier point, c'est la définition du panier de soins. Ensuite, on travaillera sur les coûts. Je n'ai pas une enveloppe financière prédéfinie dans laquelle j'essaie de faire entrer les soins au chausse-pied", a-t-elle ajouté.



