La question du jour: la réforme du droit du travail vous inquiète-t-elle?

Journée de mobilisation. Ce mardi est une journée nationale d'actions et de grève dans les entreprises et les services à l'appel de la CGT, Solidaires, FSU contre la réforme du code du travail par ordonnances. A Paris, un rassemblement est prévu à 14h00 place de la Bastille. Qu'ils appellent ou non à manifester mardi, les syndicats contestent fortement plusieurs points de la réforme du code du travail.

De son côté, le gouvernement défend "une réforme ambitieuse, équilibrée et juste", comme lors de la présentation des ordonnances réformant le droit du travail, lesquelles "se proposent de rattraper les années perdues". La ministère du Travail, Muriel Pénicaud indique également que c'est une réforme qui vise à "changer l'état d'esprit du code du travail"

Les syndicats, eux, parlent de "déception", comme la CFDT, ou sont littéralement vent debout pour la CGT.



Et vous, la réforme du droit du travail vous inquiète-t-elle?