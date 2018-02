La question du jour - Fonction publique: faut-il rémunérer les fonctionnaires au mérite?

"Sensible" est un mot trop faible pour évoquer le plan du gouvernement pour la fonction publique. "Explosif" serait plus approprié. Plan de départs volontaires, recours plus fréquent aux contractuels... L'exécutif veut "moderniser, assouplir" la fonction publique, comme l'a expliqué vendredi le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt.

>> A LIRE - Plan de départs volontaires pour les fonctionnaires: Macron défend sa réforme

Pour atteindre leur but, le secrétaire d'Etat et le ministre Gérald Darmanin mèneront tout au long de l'année une grande concertation avec les syndicats de la fonction publique, qui ont déjà riposté aux annonces faites jeudi. CGT et Unsa ont ainsi dénoncé une "attaque", Solidaires évoquant même un "dynamitage de la fonction publique".

>> A LIRE - Le gouvernement prépare un plan de départs volontaires pour les fonctionnaires

Une autre piste risque de créer des tensions: la rémunération au mérite. Le gouvernement souhaite en effet une "rémunération plus individualisée", avec l'introduction d'une "reconnaissance de l'efficacité des carrières individuelles". Un recours accru aux promotions individuelles qui "supplanterait les augmentations collectives de revenus", s'inquiète Solidaires.

Selon vous, faut-il rémunérer les fonctionnaires au mérite?