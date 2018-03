La question du jour - Etes-vous favorable à la hausse de la CSG?

En chute dans les sondages, Emmanuel Macron défend sa politique et la très contestée hausse de la CSG. "Je sais que je demande un effort aux plus âgés, que parfois certains râlent, ça ne rend pas forcément populaire mais je l'assume", a déclaré le chef de l'Etat jeudi après une déambulation dans les rues de Châlons-en-Champagne.

Selon une enquête ViaVoice publiée ce vendredi dans Libération, La hausse de la CSG des retraités gagnant "plus de 1300 euros par mois" en particulier "n'est pas justifiée" pour 71% des Français, contre 21% d'un avis contraire. Plus globalement, 52% des Français estiment que les mesures économiques et fiscales du gouvernement "détériorent globalement le pouvoir d'achat des Français".