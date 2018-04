"Brigitte", c'est simple : aux yeux de son mari, on l'aime ou on l'aime. Certains ministres l'ont compris plus vite que d'autres. Dès le mois de juillet 2017, quelques semaines après sa nomination à la tête de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer se confie dans le Journal du dimanche. A propos de l'épouse du chef de l'Etat, ancien professeur de lettres, il dit : "Je perçois Brigitte Macron comme la prof idéale." Rien de moins.

