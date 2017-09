La popularité de Macron chute de 13 points en deux mois

Emmanuel Macron et Edouard Philippe pointent respectivement en cinquième et septième position au classement des personnalités politiques. Ce dernier reste dominé par Nicolas Hulot, bien qu'en nette baisse (-7), avec 68% de réponses positives, devant Alain Juppé (64%, -2) et Jean-Pierre Raffarin (55%, -5). Jean-Yves Le Drian est crédité de 51% (-2), Valérie Pécresse de 47% (+6) et Jean-Luc Mélenchon de 47% (-5).

Dans la perspective d'une reconstruction de la droite, Valérie Pécresse est préférée à Laurent Wauquiez (47% contre 34%) par l'"ensemble des Français", mais le résultat est inversé auprès des seuls sympathisants des Républicains (52% Wauquiez, 46% Pécresse).

Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand domine en revanche celui d'Auvergne Rhône-Alpes, aussi bien auprès de l'ensemble des Français (50% Bertrand contre 32% Wauquiez) que des proches des Républicains (55% contre 43%).

Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre auprès de 1010 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points