Jean-Marie Le Pen hospitalisé depuis une semaine pour une grippe

Exclu du FN par sa fille Marine en 2015 pour ses propos polémiques répétés sur la Shoah, puis déchu de la présidence d'honneur du parti, Jean-Marie Le Pen a rejoint fin mars le parti européen néofasciste Alliance pour la paix et la liberté (en anglais APF), qui compte dans ses rangs le parti néonazi allemand NPD.

"Nous accueillons Jean-Marie Le Pen à un moment de changements révolutionnaires en Europe -notre guide et notre leader pour les luttes et les victoires à venir!", a écrit dans un communiqué l'APF (Alliance for Peace and Freedom).

Joint par l'AFP, l'ancien président du FN (1972-2011) a confirmé cette adhésion mais n'a pas souhaité faire de commentaire.