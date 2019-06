Jean-Luc Mélenchon convoqué devant la justice en septembre

Des convocations qui font bien entendu réagir et relancent le débat de la justice à double vitesse. Invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFMTV, la députée France Insoumise Clémentine Autain a déploré que les réactions, les tensions lors des perquisitions, aient pris le dessus sur le fond. "C'est un coup de sang qui a été beaucoup commenté, alors que le fond de l'affaire est passé un peu à la trappe. Comment dans une démocratie on peut se retrouver avec un tel niveau, jamais vu, de moyens déployés contre un parti qui est un parti d'opposition. Ce que je souhaite, c'est que ce procès soit l'occasion d'un grand débat sur les conditions de ces perquisitions et sur notre système politique. Vous avez remarqué qu'hier il y a eu cette annonce, et dans le même temps il y a Patrick Strzoda qui visiblement, quand il s'est rendu devant la commission du Sénat pour rendre des comptes sur Benalla, beaucoup d'imprécisions et des choses fausses ont été énoncées, et là qu'est-ce qui se passe ? Un classement sans suite. Le même jour..."