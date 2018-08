"Je ne peux plus me mentir." Nicolas Hulot annonce sa démission du gouvernement

Le ministre de l'Ecologie, Nicolas Hulot, a annoncé ce mardi matin qu'il démissionnait de son poste. "Je prends la décision la plus importante de ma vie, je ne peux plus me mentir" a expliqué l'ancien ministre sur France Inter. Depuis quelques mois déjà, il avait montré des désaccords avec l'Elysée. Il a affirmé n'avoir prévenu ni le Président, ni le Premier ministre.