Plusieurs mois après le scandale, que devient François Fillon?

Le 25 janvier dernier démarrait un feuilleton politico-judiciaire qui allait rythmer l'ensemble de la campagne présidentielle de 2017, le Penelopegate.

Dans son numéro daté de ce jour, l’hebdomadaire Le Canard Enchaîné allait révéler que Penelope Fillon, la compagne de l’ancien Premier Ministre, aurait perçu environ 500.000 euros en tant qu'attachée parlementaire de son mari entre 1998 et 2002. Seul hic, elle n'aurait en réalité jamais travaillé et les soupçons d'emploi fictif se font de plus en plus pressants.

C'est le début d'une chute vertigineuse pour celui qui était l'un des favoris au poste de Président de la République. Les révélations s'enchaînent et sa communication de crise détonne. Invité sur le plateau du 20h de TF1 fin janvier, il avoue lui-même avoir fait travailler ses enfants comme collaborateurs au Sénat alors qu'ils n'étaient pas encore diplômés.

Malgré les pressions internes à son propre parti qui le poussent à quitter la course à l'Elysée, le Sarthois n'en démord pas et fait voler en éclat sa promesse de se retirer en cas de mise en examen. C'est pourtant ce qui se produit le 14 mars 2017 pour "détournement de fonds public", "complicité et recel de détournement de fonds publics", "complicité et recel d'abus de bien sociaux" et "manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique". Le 23 avril, François Fillon est bien présent au premier tour de l’élection.

La suite, une lourde défaite. Plus que celle d'un homme, c'est bien celle d'un parti, Les Républicains, qui a bien du mal à surmonter les douloureux stigmates d'une déroute pourtant annoncée.

