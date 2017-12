Hommage national, funérailles: comment la France peut dire adieu à Johnny Hallyday

En 2009, alors que le chanteur était déjà confronté à des soucis de santé, l’Elysée avait planifié des obsèques nationales pour la star, connue pour être à l’époque un soutien de Nicolas Sarkozy. Dans le livre Johnny, les 100 jours où tout a basculé, on apprend alors qu’une "stratégie du deuil" a été ébauchée au sommet de l’Etat.

"Parmi les pistes retenues mais non validées par le chef de l’Etat- on évoque un rapatriement du corps dans l’avion présidentiel, des obsèques nationales et même une descente du cercueil le long des Champs-Elysées" peut-on lire dans cet ouvrage écrit par les journalistes Catherine Rambert et Renaud Revel.

D’après des informations de RTL, le projet de Nicolas Sarkozy en 2009, pourrait se réaliser ce week-end. "L’Elysée est favorable pour un hommage national, le cercueil de Johnny pourrait descendre samedi les Champs-Élysées avec une cérémonie place de la Concorde", avance une journaliste du service politique.