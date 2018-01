EN VIDEO - Un député LR recadré en commission des Lois après des propos sexistes

La présidente de la commission des Lois Yaël Braun-Pivet (LREM) et un député LR se sont vivement accrochés mercredi soir, les reproches de la première pour avoir dévoilé dans la presse le rapport sur le cannabis ayant suscité une vive réplique de Robin Reda.

Jugeant "pas courtois pour nos collègues et (...) dans l'intérêt ni de la commission, ni de l'Assemblée" que Robin Reda (LR) et Eric Pouillat (LREM) se soient exprimés dans la presse et aient communiqué aux médias le rapport de la mission d'information avant sa présentation au Palais-Bourbon, Yaël Braun-Pivet leur a rappelé diverses règles "dont ils ont estimé pouvoir s'absoudre".

Elle a déploré que les autres membres de la commission des Lois n'aient pas eu "la primeur de leurs travaux", contrairement "au Parisien, à BFM ou à LCI", d'autant que ces travaux l'ont été "pour l'Assemblée nationale (...) et non pour le compte du gouvernement".

Après leur avoir lu le règlement, cette députée des Yvelines a aussi lancé aux deux rapporteurs: "Je vous remercie de vous en souvenir et de ne pas réitérer ce genre d'actes".