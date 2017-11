EN VIDEO - "Si vous n’êtes pas en danger, il faut retourner dans votre pays", répond Macron à une Marocaine qui demande l'asile

Emmanuel Macron a inauguré mardi 21 novembre la 33e campagne hivernale de distribution des Restos du Cœur en rendant visite aux bénévoles d'un centre du Xe arrondissement de Paris. À la sortie des lieux, le chef de l'État s'est fait interpeller par une Marocaine, qui demande l'asile en France.

"Je ne peux pas vous mentir: en France, on va protéger tous les gens, qui relèvent de l'asile et qui ne sont pas en sécurité chez eux […] Mais on ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent avec des visas de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement", lui a-t-il rétorqué.

Le président de la République a ensuite tranché: "Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas, sinon comment je fais avec les gens qui sont déjà là."