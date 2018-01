EN VIDEO - Connaissez-vous la particularité de la galette des rois de l'Elysée?

Depuis 1975 et l'instauration de la tradition de la galette des rois à l'Elysée par Valéry Giscard d'Estaing, tous les présidents de la Vème République se sont prêtés au jeu. Chaque année, un boulanger a ainsi l'insigne honneur d'être sélectionné pour faire déguster sa création au palais présidentiel.

Mais, contrairement aux pâtisseries feuilletées consommées pour célébrer l'Epiphanie, la galette du président ne doit pas contenir de fève. Et cela pour une raison toute simple: il n'y a plus de roi en France et un président de la République ne peut pas être roi. Tout comme l'absence de fève, il n'y aura pas non plus de couronne.

Le Parisien rappelle qu'il s'agit d'"un héritage de la Révolution, qui tenta de remplacer l'Epiphanie par une Fête des sans-culottes et la galette des Rois par la galette de l'Egalité".