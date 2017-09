EN VIDEO - Promulgation de la loi moralisation: scénarisée ou non, Macron a tenu sa promesse

Entouré de la ministre de la Justice et du secrétaire d’état chargé des relations avec le Parlement, Emmanuel Macron a signé ce matin devant les caméras les deux lois dites de moralisation de la vie politique. Une façon de faire qu'on a plutôt l'habitude de voir outre-Atlantique. Avec cette opération de communication originale, le Président montre à la France, en direct, qu’il a réussi son pari, après des heures de débat à l’Assemblée et l’examen de plus de 800 amendements.