EN VIDEO - ONPC: Claude Guéant évoque ses revenus "pas fantastiques", il est hué

Claude Guéant se souviendra longtemps de son passage sur le plateau d'On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Dans l'émission diffusée samedi 9 septembre, l'ex-ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy est revenu sur l'affaire des "primes en liquide" pour laquelle il a été condamné en janvier.

Christine Angot a interrogé Claude Guéant sur son salaire. Dans des interviews précédentes et dans son livre, Quelques vérités à vous dire, il a déclaré qu'il gagnait 27 euros par heure lorsqu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy entre 2002 et 2004. "Malgré mon salaire et les primes, j'avais des revenus qui n'étaient pas fantastiques", affirme l'intéressé, qui précise, sous les huées du public de l'émission: "Je travaillais 16 heures par jour".

L'Express a calculé combien Claude Guéant gagnait par mois et avance la somme de 8700 euros (sans compter les primes): "Si l'on s'en tient aux chiffres mis en avant par Claude Guéant, on aboutit à un revenu quotidien de 432 euros. Cela représente, en théorie, un seuil minimal de 8700 par mois si l'on exclue les week-ends".

Selon Claude Guéant, ces revenus sont "absolument comparables à ceux de [ses] successeurs, qui sont maintenant publiés au Journal officiel".