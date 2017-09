EN VIDEO - "Non", la mobilisation contre la loi Travail ne peut pas faire plier Macron

La mobilisation contre la réforme du code du travail d'Emmanuel Macron et Muriel Pénicaud peut-elle atteindre son but? Non, affirme Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFMTV. Alors qu'entre 220 000 et 450 000 personnes ont manifesté mardi dans toute la France, il rappelle que "11 manifestations ne sont pas venues à bout de loi El Khomri". "On n’est pas dans le cadre d’une loi mais d’ordonnances. Et si l’exécutif reculait d’un centimètre, ce serait la fin du quinquennat avant même qu’ait commencé", estime l'éditorialiste.

>> A LIRE - Réforme du code du travail: 400.000 manifestants dans toute la France, selon la CGT