EN VIDEO - Nicolas Hulot dément des rumeurs de harcèlement sexuel

Invité ce jeudi 8 février, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a réfute les rumeurs d'harcèlement sexuel dont il fait l'objet depuis plusieurs jours. "Je veux remettre les pendules à l'heure et je dis stop parce que le journal demain va évoquer deux affaires qui n'en sont pas et n'ont aucun contenu", a-t-il lancé.

"Avez-vous été accusé d'harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice?", lui a demandé Jean-Jacques Bourdin. "La réponse est non", a répondu Nicolas Hulot. "Cette personne parfaitement identifiée vous dira exactement la même chose et n'a jamais déposé plainte contre moi".