EN VIDEO - Menus de substitution: "L’intrusion du religieux dans la sphère de l’école est très dangereux", selon Sébatien Chenu

Alors que le maire FN de Beaucaire, Julien Sanchez, a décidé de supprimer les menus de substitution pour les élèves ne mangeant pas de porc, Sébastien Chenu, porte-parole et député FN du Nord a estimé ce mercredi sur RMC et BFMTV que "l’intrusion du religieux dans la sphère de l’école est très dangereux (…) Quand on met un menu de substitution, c’est qu’on plie devant un argument religieux".