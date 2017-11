EN VIDEO - Macron n'est pas à l'écoute des maires pour 69% des Français

Alors qu'Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi devant le Congrès des maires de France, le nouveau sondage de l'Institut Elabe pour BFMTV diffusé mercredi montre que les maires ont la confiance des Français. 71% des personnes interrogées affichent leur confiance et plus la commune est petite plus cette confiance est grande, jusqu’à 78% dans les communes de moins de 2000 habitants.

>> A VOIR - Macron hué et sifflé par une partie des maires à son arrivée au Congrès

Sur la question des dépenses, les avis sont plus mitigés, 54% d’entre eux estiment que les communes font trop de dépenses. Pour ce qui est de l’attitude du Président de la République à l’égard des communes, celle-ci est jugée sévèrement. 69% d'entre eux jugent que Macron n'est pas à l'écoute des maires. En parallèle, Pour 56% des sondés, les efforts demandés aux communes sont trop importants. Cette opinion est majoritaire chez toutes les sensibilités politiques à l’exception très nette des sympathisants LREM qui estiment à 60% ces efforts justifiés.