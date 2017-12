EN VIDEO - Macron au ski: que faisaient les autres présidents pendant leurs vacances?

Emmanuel Macron passe quelques jours de congés au ski, dans les Pyrénées. Et comme toujours, les vacances des présidents de la République représentent pour eux une nouvelle occasion pour se mettre en scène et communiquer. Il y a plus de 40 ans par exemple, Valéry Giscard d’Estaing choisissait lui aussi les montages. Georges Pompidou, son prédécesseur, avait préféré quant à lui la carte postale bretonne. Et même le temps des vacances n'échappe pas aux polémiques...

