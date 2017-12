EN VIDEO - LR: l'hémorragie va-t-elle continuer?

"J'ai décidé de quitter définitivement Les Républicains", a annoncé le président des Hauts-de-France, lundi, au journal de 20H00 de France 2. "Je ne reconnais plus ma famille politique", a-t-il dit, en dénonçant des "dérives" de LR, notamment sur l'Europe. Il a assuré qu'il n'entendait ni rejoindre un autre parti ni en créer un nouveau.

Ce départ est-il emblématique d'une hémorragie qui continuera ? - On en parle avec: Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Marie-Laure Harel, élue au conseil de Paris et membre de LaREM. Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du JDD et éditorialiste politique de BFMTV. Et Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique de Paris Match et éditorialiste BFMTV.