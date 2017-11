EN VIDEO - "Il fallait oser…", Bruno Le Maire recadre la députée PS Valérie Rabault sur le budget

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, lors de la séance de questions aux gouvernement ce mercredi à l'Assemblée nationale, a recadré la députée PS du Tarn-et-Garonne Valérie Rabault, qui l'avait interpellé sur "la non-conformité du budget de la France" pointée par la Commission européenne. "Il fallait oser…", a lancé Bruno Le Maire, rappelant que le précédent gouvernement "a laissé 8 milliards d'euros de dépenses budgétaires non financées" et "10 milliards d'euros d'une taxe sur les dividendes jugée contraire à la loi par la constitution et qu'il faut rembourser".