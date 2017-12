EN VIDEO - En plein direct, le ministre Gérald Darmanin donne son vrai numéro de téléphone

Surprise, la présentatrice de C à Vous, Anne-Elisabeth Lemoine, ne s’attendait pas à une telle réponse. Pourtant, le ministre n'y voit aucun problème et explique avoir "toujours fonctionné comme ça. Quand j'étais maire, j'ai toujours donné mon numéro de téléphone et mon mail", rappelle Gérald Darmanin.

"Je ne réponds pas à tout le monde. Je prends des captures d'écran de mes SMS, que je redonne à mes collaborateurs. Ça permet d'avoir quelque chose qui me sert, quand j'étais maire et maintenant ministre, d'avoir des retours directs de ce que peut décider le ministre..." poursuit le ministre avant d’être coupé par Patrick Cohen qui le prévient: "Vous pouvez déjà vous préparer à changer votre numéro pour demain."

Anne-Elisabeth Lemoine, informée par la régie, indique que le numéro donné à l’antenne n’est apparemment pas attribué. Mais le ministre assure qu’il s’agit bien du bon numéro mais que son portable est en mode avion.