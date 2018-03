EN VIDEO - Coupe du monde de rugby 2023: le lapsus très coquin d'Edouard Philippe

"Il va falloir que je redevienne sérieux". Edouard Philippe a eu bien du mal à reprendre le fil de son discours lors du lancement de la Coupe du monde de rugby 2023. Il avait pourtant si bien commencé. Devant un parterre de journalistes et de personnalités du rugby, Edouard Philippe voulait d'expliquer que "la France est une nation qui veut continuer à susciter des grands champions".

Sauf que le premier ministre a parlé trop vite et au lieu de "susciter" a lancé: "la France est une nation qui veut continuer à sucer..." Aussitôt, il se reprend, mais le mal est fait. Edouard Philippe s'interrompt, termine sa phrase puis s'adresse à son public: "On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l’esprit mal placé. Je ne peux pas le croire! Voilà voila…", a-t-il déclaré en souriant.

Entre deux rires, Edouard Philippe conclut cette parenthèse insolite en lançant: "On ne traduira pas en anglais cette remarque, on la gardera en français!"