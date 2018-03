EN VIDEO - Changer le nom du FN est "stupide", estime Jean-Marie Le Pen

Le fondateur du Front national Jean-Marie Le Pen a déclaré ce lundi sur BFMTV que changer le nom du Front nationalest "à la fois stupide, inutile et choquant". "Le Front national n'est pas seulement une organisation politique, c'est une organisation humaine, qui mérite d'être respectée et non traitée à la légère", a-t-il ajouté.

Jean-Marie Le Pen avait déjà déclaré qu'il aurait désormais "plus de droit que quiconque" à utiliser le nom de Front national maintenant que sa fille Marine a rebaptisé le parti, une décision qu'il a qualifiée d'"assassinat politique".

Il a par ailleurs estimé sur France Inter qu'il conservait le titre de président d'honneur: il n'est "pas tout à fait supprimé", a-t-il estimé. "Le titre qui m'a été donné par le congrès de 2011, je le conserve": "il l'a été en vertu des services que j'ai rendus et il me paraît extrêmement difficile de me le retirer", a-t-il tranché.