EN VIDEO - Ce que Macron propose pour lutter contre les violences faites aux femmes

Emmanuel Macron a décrété samedi l'égalité entre les femmes et les hommes "grande cause du quinquennat, annonçant un éventail de mesures destinées à lutter contre les violences sexistes et sexuelles, à l'occasion de la journée internationale. Pour favoriser les plaintes, un signalement en ligne sera créé dès le début de l'année pour les victimes de violence, harcèlement ou discrimination. Un nouveau délit visant le harcèlement de rue, immédiatement verbalisable et sans dépôt de plainte verra aussi le jour. Le Président a par ailleurs annoncé que la prescription des crimes sexuels sur mineurs passerait de 20 à 30 ans.