EN VIDEO - Castaner au gouvernement: Christian Jacob dénonce "un conflit d'intérêts"

Le gouvernement va être, "dans les heures ou les jours qui viennent", "réaménagé" et non "remanié" avec l'entrée possible d'"un ou deux" nouveaux membres, a déclaré mercredi son porte-parole Christophe Castaner, en appelant les médias à "ne pas s'emballer" sur le sujet. Il n'en reste pas moins que son sort a fait l'objet d'une question au gouvernement à l'Assemblée.

"Il y aurait un conflit d'intérêts", a estimé Christian Jacob (LR), si celui-ci cumulait à la fois la fonction de chef du parti de laRem et Secrétaire d'Etat en charge des relations au parlement au sein du gouvernement. Le Premier ministre lui a répondu : "La seule considération qui m'appartient est de me demander si la personne accomplira sa mission conformément à ce que je crois être le rôle d'un gouvernement".