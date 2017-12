EN VIDEO - "Bordel", "fainéants"... Retour sur les phrases choc d’Emmanuel Macron

Le 2 juillet dernier, Emmanuel Macron a inauguré à Paris, à la Halle Freyssinet, le plus grand incubateur de start-up du monde: Station F. Lors de son discours, le président de la République a déclaré: "une gare, c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien, parce que c’est un lieu où on passe, un lieu que l’on partage".

Les propos du chef de l'Etat ont suscité quelques remous. Olivier Besancenot, porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste, a notamment vivement réagi à cette déclaration sur Twitter. Tout comme Florian Philippot et Marine Le Pen, qui a dit: "ce propos est terrible et indigne mais tellement révélateur de la pensée macroniste".