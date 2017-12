EN VIDEO - Avion de Philippe à 350.000 euros: Matignon se défend de dépenser sans compter

Édouard Philippe a tenté d'"expliquer" mercredi le recours à un vol privé Tokyo-Paris à 350.000 euros pour le ramener plus vite et confortablement de Nouvelle-Calédonie avec sa délégation début décembre, une décision que le Premier ministre "assume complètement" malgré la polémique.

"Je l'assume complètement cette décision, je l'assume tellement que je veux l'expliquer", a déclaré le chef du gouvernement sur RTL, tout en disant "comprendre parfaitement à la fois la surprise et les interrogations" des Français. "On savait qu'il n'y avait pas de vol commercial à l'heure où on allait rentrer. Et on savait qu'il fallait rentrer pour un élément impératif qui est que le président partait le mercredi matin de notre retour" en Algérie, s'est-il défendu.

"La règle, c'est que dans toute la mesure du possible on essaie de faire en sorte que le Premier ministre ou le président de la République soit sur le territoire national", a notamment plaidé M. Philippe.

Dans la nuit du 5 au 6 décembre, lors d'une escale technique à Tokyo d'un A340 de l'armée de l'air qui le ramenait avec plusieurs ministres et une soixantaine de personnes en métropole, le Premier ministre et une large partie des passagers ont embarqué dans un autre A340 aux sièges de première classe, loué par Matignon à une entreprise privée pour 350.000 euros. Cet avion s'est posé à Paris à 07H30, deux heures avant l'autre A340 de l'armée de 275 sièges économiques, arrivé quasiment à vide, ont rapporté mardi des sources proches du dossier à l'AFP, confirmées par l'entourage de M. Philippe.

"C'est compliqué de déplacer le Premier ministre, et c'est cher", a reconnu M. Philippe, citant notamment le transmetteur ou le médecin qui doivent l'accompagner en permanence. Un déplacement de ce type est "toujours très coûteux", a renchéri Manuel Valls sur Twitter.