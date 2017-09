EN VIDEO - Antilles, manifestations: Macron, la bataille de l'image

Emmanuel Macron avait promis de se rendre aux Antilles, ravagées par l'ouragan Irma, "dès que cela (serait) possible sans gêner l'action des secours et que les conditions météo le (permettraient)". Il a choisi le 12 septembre, jour où CGT, Solidaires, FSU, Unef et certaines sections départementales de FO et CFE-CGC ont manifesté un peu partout en France contre son projet de réforme du code du travail.

Le chef de l'État a atterri ce mardi à Point-à-Pitre, en Guadeloupe, pour assurer les sinistrés du soutien entier de l'État après la catastrophe. Pendant ce temps, plus de 180 manifestations ont eu lieu sur tout le territoire à la suite de l'appel de la CGT. Emmanuel Macron a-t-il éclipsé cette première journée de mobilisation?