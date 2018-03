EN VIDEO - À l'Élysée, Macron récite "Pierre et le Loup" devant un parterre d’invités

Emmanuel et Brigitte Macron ont organisé jeudi soir à l'Elysée une soirée au cours de laquelle le conte musical Pierre et le Loup a été joué par l'orchestre de la Garde républicaine et récité par le chef de l'Etat.

Les personnes invitées à cette représentation ont visiblement bien aimé. "Que ce soit un président qui fasse la récitation, c'était bien", estime un enfant présent.