EN IMAGES - Moqué pour son look passé, Christophe Castaner répond avec humour

Christophe Castaner, actuel délégué général de La République en marche, a été invité le 14 janvier sur le plateau des Terriens du dimanche. Entre deux déclarations sur le harcèlement scolaire et les agressions contre la police, Christophe Castaner est revenu sur l'évolution de son look.

C'est la chroniqueuse Hapsatou Sy qui a lancé les hostilités, déclarant: "Quand on vous a vu arriver, on s'est dit 'il a un look incroyable', toujours bien habillé, costume impeccable. Il est sexy, incroyable!". Mais la journaliste a aussi dévoilé le "look Chuck Norris" et la coupe mulet qu'arborait l'homme politique il y a quelques années.

"J'ai gardé la chaîne en or parce que c'est le cadeau de ma maman pour mes 18 ans", a répondu Castaner, avant d'ajouter à propos de son étonnante coupe de cheveux:

"A l’époque, j’avais un coiffeur qui adorait la nuque longue à la Chris Waddle, le joueur de l’OM, et je n’osais pas le contrarier – mais le pire c’est que globalement, je trouvais ça pas mal!".