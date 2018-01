En guise de cartes de vœux, un maire de l’Hérault envoie des strings à ses administrés

Le bout de tissu est, en plus aux couleurs de la République. Mais pour Jean-Luc Meissonier, maire divers droite, le but n’est pas de faire de l’humour. Par le biais de cette carte, il dénonce les baisses de dotations de l’Etat envers les collectivités territoriales.

"Comment l'État déshabille la province", explique le courrier adressée à 500 habitants. Sur la carte, on peut également découvrir des maires dessinés entièrement nus, avec leurs écharpes tricolores pour seuls vêtements.

L’édile n’en est pas à son coup d’essai et les Baillarguois sont désormais habitués. Chaque année, le maire décide de sensibiliser ses administrés à une cause différente. Ils ont ainsi déjà reçu du fromage ou des préservatifs en plus de la carte de vœux.