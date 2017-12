"Elle est épouvantable": Ségolène Royal dézinguée par des membres du gouvernement

L'ambiance est particulièrement délétère: "C'est facile de faire la grande combattante qui multiplie les annonces. Nous, on assume de dire des choses compliquées", lance un ministre. Un autre poursuit: "elle a voulu être ambassadeur, elle a un devoir de silence. Si elle veut parler, qu'elle se fasse réélire. On peut la démissionner aussi!"

Cet agacement rappelle celui de Nicolas Hulot. Le nouveau ministre de l'écologie avait en effet déclaré fin novembre: ""Ambassadrice chargée des pôles Sud et Nord n'est visiblement pas un job à plein temps si j'en juge par le temps qu'elle consacre à s'occuper de politique. À sa décharge, j'imagine qu'il est très difficile d'avoir été ministre et de ne plus l'être".